+7 (495) 109-26-92
+7 (495) 109-26-92
ГлавнаяУслугиundefined

Абьюзивные отношения
Абьюзивные отношения

Абьюз – это систематическое злоупотребление властью и контролем над другим человеком. Он проявляется в разных формах: физическом насилии, эмоциональном давлении, экономическом контроле, сексуальном принуждении и других. Цель абьюзера – подчинить себе жертву, лишить ее самостоятельности и возможности принимать собственные решения.

18.12.2025
Циклодол
Циклодол

В мире, где лекарственные препараты разрабатываются для облегчения симптомов заболеваний, некоторые из них могут превратиться в источник серьезной угрозы. Циклодол– препарат, официально применяемый для лечения болезней, связанных с нарушением моторики, все чаще оказывается в центре внимания наркологов. Его способность вызывать выраженные психоактивные эффекты сделала его объектом немедицинского потребления, особенно среди молодежи и людей, ищущих легкодоступные способы ухода от реальности. Злоупотребление Циклодолом– не редкость, и последствия могут быть гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Он опасен при немедицинском использовании, несет огромные риски для психики и физического здоровья. Поэтому своевременное обращение за помощью в наркологическую клинику – это не просто шаг к выздоровлению, а путь к спасению

11.12.2025

Где лечим?

Клиника наркологии
Клиника наркологии

г. Москва

800 м от м. Волковская

ПрайсКак добратьсяО клинике
Клиника наркологии
Клиника наркологии

г. Нижний Новгород, Новоданиловская набережная, стр.576, корп. 78

800 м от м. Волковская

ПрайсКак добратьсяО клинике
Клиника наркологии
Клиника наркологии

г. Москва, Новоданиловская набережная, 4,

800 м от м. Волковская

ПрайсКак добратьсяО клинике

Варианты размещения

Картинка клиники
Палата двуместная
Медицинское наблюдение 24/7
Персональный лечащий врач
Групповая терапия с психологом
Индивидуальная терапия с психологом-аддиктологом
Четырёхразовое питание (завтрак под индивидуальный заказ)
Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом
Санузел, душ в палате
Телевизор в палате
Досуговые зоны для настольных игр и занятий арт-терапией
Картинка клиники
Палата одноместная
Медицинское наблюдение 24/7
Персональный лечащий врач
Групповая терапия с психологом
Индивидуальная терапия с психологом-аддиктологом
Четырёхразовое питание (завтрак под индивидуальный заказ)
Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом
Картинка клиники
Палата двуместная
Медицинское наблюдение 24/7
Персональный лечащий врач
Групповая терапия с психологом
Индивидуальная терапия с психологом-аддиктологом
Четырёхразовое питание (завтрак под индивидуальный заказ)
Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом
Санузел, душ в палате
Телевизор в палате
Досуговые зоны для настольных игр и занятий арт-терапией
Четырёхразовое питание (завтрак под индивидуальный заказ)
Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом
Санузел, душ в палате
Телевизор в палате
Досуговые зоны для настольных игр и занятий арт-терапией
Все варианты размещения в клинике Ресет