Абьюз – это систематическое злоупотребление властью и контролем над другим человеком. Он проявляется в разных формах: физическом насилии, эмоциональном давлении, экономическом контроле, сексуальном принуждении и других. Цель абьюзера – подчинить себе жертву, лишить ее самостоятельности и возможности принимать собственные решения.
В мире, где лекарственные препараты разрабатываются для облегчения симптомов заболеваний, некоторые из них могут превратиться в источник серьезной угрозы. Циклодол– препарат, официально применяемый для лечения болезней, связанных с нарушением моторики, все чаще оказывается в центре внимания наркологов. Его способность вызывать выраженные психоактивные эффекты сделала его объектом немедицинского потребления, особенно среди молодежи и людей, ищущих легкодоступные способы ухода от реальности. Злоупотребление Циклодолом– не редкость, и последствия могут быть гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Он опасен при немедицинском использовании, несет огромные риски для психики и физического здоровья. Поэтому своевременное обращение за помощью в наркологическую клинику – это не просто шаг к выздоровлению, а путь к спасению
Где лечим?
г. Москва
800 м от м. Волковская
г. Нижний Новгород, Новоданиловская набережная, стр.576, корп. 78
г. Москва, Новоданиловская набережная, 4,
