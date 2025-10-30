Амфетамины–наркотическое вещество психостимулирующего действия, которое относится к производным фенилэтиламина группы амфетаминов. Оно имеет большое количество модификаций, что делает его популярным для изготовления различных «уличных наркотиков» на его основе. Определение наркотической зависимостивозможно уже через неделю после начала применения. Длительность эффекта зависит от свойств организма и употребляемой дозы,
Курительные смеси, более известные как «спайсы», представляют собой синтетические наркотические вещества, вызывающие сильную зависимость и оказывающие разрушительное воздействие на организм. Несмотря на распространенное заблуждение о существовании «легких» и «тяжелых» наркотиков, эксперты отмечают, что степень их опасности определяется не способом употребления, а силой формирования аддикции.
