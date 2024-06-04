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OFT ペットキャリー
商品番号 J29193531803
商品名

OFT ペットキャリー
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コロコロ転がせてリュックにもなります。数回使用しましたがキレイな方だと思いますがあくまで中古という事を御理解いただける方。チワワ2匹を入れていて問題ありませんでした。（5キロ、2.5キロ）その他質問ありましたらメッセージお願いします。
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【OFT】 ペットケンネル ファーストクラス L60 【外寸】幅40×奥60.5×高40.5cm 本体重量(約)：3kg 犬 キャリー 猫 キャリー ペットキャリー ゲージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス IATA安全基準クリア ...

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【OFT】 キャリーバッグ NEW M 適応体重10kg オーエフティー 手持ち ショルダー ハンドル 飛び出し防止リード キャスター付き 脱着式 コロコロキャリー 犬 猫 お出かけ 旅行 帰省 アウトドア サイズ(約)：【外寸】幅28×奥49×高43cm 【内寸】幅25×奥41×高30cm

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【OFT】 ペットケンネル ファーストクラス L50 【外寸】幅33.5×奥50.5×高33cm 本体重量(約)：2.2kg 犬 キャリー 猫 キャリー ペットキャリー ゲージ ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス IATA安全基準クリア ...

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【OFT】 ペットケンネル ファーストクラス L70 【外寸】幅50×奥67.5×高47cm 本体重量(約)：4.5kg ペットキャリー ハードキャリー 取っ手付き 室内用ハウス IATA安全基準クリア

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