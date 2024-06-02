お正月チョーカー オーダー専用ページ ♡トリミングチョーカー♡

ご覧頂きありがとうございます(*ˊ˘ˋ*)♪.。.:*♡お正月用チョーカー専用のオーダーページです♡リボンの種類、配色等お気軽にお問い合わせください。お花のモチーフ以外にも梅結びの水引きもご用意ありますので画像13枚目をご参照ください。#pekochacoトリミング←全商品が見れます。。*❤︎…お値段…❤︎*。1本135円～。*❤︎…サイズ…❤︎*。リボン部分7～7.5cm前後スエード紐幅約2〜2.2mm前後長さ50cmにカットし結んでチョーカーにしています。♡オーダー分の送料・オーダー代について♡オーダー代250円(50本以上で無料・リピーター様無料)普通郵便もしくはメルカリ便での発送となります。普通郵便(定形外)140円～メルカリ便215円～発送方法につきましては、都度ご相談させて頂きますm(__)m☻注意☻※素人のハンドメイド作品であることをご理解下さい。※ひとつひとつ丁寧にお作りしておりますが、若干の大きさの違いや、リボン左右の非対称などある場合があります。※各種パーツは縫い付けておりますが、強く引っ張るとパーツが取れたり、割れたりする恐れがあります。※各種パーツに細かい傷等、ある場合があります。※グルーガンを使用しております。接着強化の為はみ出し等ある場合があります。※できる限り実物色が分かるように撮影していますが、お使いの携帯、パソコンによって色や素材が写真と異なって見える場合がありますのでご了承ください。※誤飲、誤食には十分お気をつけ下さい。#トリミングチョーカー#トリミングリボン#トリミング用品#犬用#犬用リボン#犬リボン#犬用チョーカー#犬チョーカー#業務用チョーカー#業務用リボン#サービスリボン#サービスチョーカー



トリミングチョーカー ☆ お正月 ⑤ 撮影 首飾り しめ縄 リボン L 犬 ...



④【20個】 トリミングチョーカー ☆ お正月 業務用 撮影 リボン 花 犬 ...



業務用リボン・トリミングチョーカー卸サイト【星印】



クリスマス、お正月背景布×10+1枚 ペット撮影用 トリミングチョーカー ...



トリミングチョーカー ☆ お正月 ⑤ 撮影 首飾り しめ縄 リボン L 犬 ...



送料無料】⭐️フェザータッセル⭐️業務用チョーカー【１６本セット ...



犬お花チョーカー《パンジー》 犬猫アクセサリー 写真撮影 トリミング ...



春色フラワー花柄♡犬用トリミングチョーカー♡2種類計8個セット ...



お正月チョーカーの通販 by リボンshop｜ラクマ



犬お花チョーカー《ピンクウェディング》 犬猫アクセサリー 写真撮影 ...



トリミングサロン 様からのオーダー 『お正月チョーカー＆お揃いリボン ...



⛩お正月椿リボン⛩業務用チョーカートリミングリボンチョーカー ...



送料無料】♡ティーカップパールレース♡業務用チョーカー【１６本 ...



送料無料】✝️ハロウィンキャンディストレッチフリル✝️業務用 ...



送料無料】シックなコスモス業務用チョーカー【２０本】トリミング ...