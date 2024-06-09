kzoom ペットバリカン　吸引

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商品詳細
【三段階吸引力\u0026低騒音設計】：弱中強の三段階モード吸引力は最大パワー9000Pa使用時の騒音レベルは、約63dB~74dB【2.5L大容量＆濾過網付き】：超大容量2.5Lダストボックス24時間以内の発送に努めていますが、12日から旅行のため17日以降の発送となります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant466982.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical720801.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle645025.html
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Kzoom バリカン 電動 ペット用グルーミングセット 電動 5 in 1多機能ペット掃除機 犬 猫 抜け毛を自動吸引 低騒音 三段吸引力 トリミング 犬猫通用 多品種対応
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