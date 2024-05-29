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モンクレール MONCLER 半袖コットンポロシャツ
商品番号 H31845489103
商品名

モンクレール MONCLER 半袖コットンポロシャツ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 4,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールのポロシャツです。渋谷西武のモンクレールで購入しました、綿100%で着心地も良くワンポイントが可愛いポロシャツです。こちら一度だけ着用後クリーニングに出してた保管しておりましたがサイズが小さくなったため出品します。サイズ…XSカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/diamond56458.html
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