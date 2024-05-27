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オールドモンベル 長袖 ボタンシャツ　レディース Lサイズチェック柄
商品番号 K93499725420
商品名

オールドモンベル 長袖 ボタンシャツ　レディース Lサイズチェック柄
ブランド名 モンベル
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンベルのポリエステルの速乾長袖ボタンシャツです。シンプルなチェック柄で街中でもアウトドアでも合わせやすいかと思います。商品の状態は目立った傷や汚れなしという辺りになるかと思います。できるだけ小さくして発送となりますのでご了承ください。ユニクロや無印良品、NORTHFACE、Patagonia、モンベルなど他にもいろいろと出品しています。登山、ゴールデンウイーク、GW、連休、夏休み、紅葉狩り、富士山、トレッキング、クライミング、トラベル、旅行、釣り、フィッシング、バイク、サイクリング、自転車、キャンプ、アウトドア、ハイキング、トレッキング、ウォーキング、散歩、ゴルフ、運動会、トレーニング、ヨガ、ティラピス、バレエ、山ガールなどご興味の方にも
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