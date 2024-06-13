【美品】NARACAMICIE レースヨークブラウス

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ご覧いただき誠にありがとうございます。こちらはナラカミーチェのシャツブラウスです。お色はネイビーになります。前見頃上のコットンレース部分は若干透け感あります。そこまで薄手素材でも無いので、これからの秋口にもおすすめです。一度だけ着ましたが、毛羽立ちも少なく綺麗な方かと思います。大きめサイズでとても着やすいので是非いかがでしょうか？着丈…約62身幅…約49袖丈…約18※即購入OKです！※何かご不明点ありましたらコメントお願いいたします。#0819#ナラカミーチェ#NARACAMICIE#ネイビー#紺#ブラウス#カットソー#シャツ#トップス#カーディガン#半袖#レース#レースヨーク#theory#ANAYI#UNTITLED#ined#icb#tobechic#SOUP#sunauna#tomorrowland#OCTOBRE