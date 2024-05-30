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★極美品★HERMES エルメス アザップ シルクイン ロング エトゥープ
商品番号 F98855840530
商品名

★極美品★HERMES エルメス アザップ シルクイン ロング エトゥープ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 27,895 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の高いHERMESアザップロングシルクイン✨使用感がほとんど無い極美品です‼️エルメスの人気色エトゥープ内張りも鮮やかなブルーをアクセントにしたカラーです。ユニセックスでお使い頂ける配色となっております。東京丸の内にて購入した正規品です使用期間トータルで約1ヶ月未満プルに若干の黒ずみがある以外は使用感がほとんどなく、革もしっかりしています小銭入れは未使用もちろん、角スレも全くありません✩.*˚お財布を出す度に心が高まるアザップシルクインダメージレスな極美品をリーズナブルなお値段で出品させていただきます(*^^*)[ブランド]HERMESエルメス[ライン]アザップシルクイン[刻印]□P[カラー]エトゥープ[素材]ヴォーエプソン[サイズ]W約20×H約10.5×D約1.7cm[付属品]お箱※出品しているものはあくまでもユーズド品、中古品です。ペット無し、喫煙者なしの環境で大切に保管しておりますがあくまでも素人保管という旨ご理解ください新品同様をお求めの方、神経質な方は御遠慮頂き上記、ご理解頂ける方のみご購入のご検討よろしくお願いいたします
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