K18 18金　ゴールド　ネックレス　スクリューチェーン

K18スクリューチェーンのネックレスです。✳︎K18:「750」の刻印があります。（2箇所）✳︎長さ:約39cm✳︎重さ:約4.7g✳︎古い物になりますので、使用感や小さなキズ等あります。✳︎ネックレス用ケースにお入れし、宅急便コンパクトで発送いたします。（ケースは新品ではありません。）ペットや喫煙者はいません。



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