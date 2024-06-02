フルラ NEXT S 2way ショルダーバッグ ダリアベージュ レザー ロゴ ...

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商品詳細
■割引：フォロー割開催中です(^^)/5000円以上300円引き10000円以上500円引き20000円以上1000円引き購入希望の方は、値下げ対応も可能ですのでコメントにて「希望金額」を提示ください。他にもバッグや衣類など沢山出品中です☆↓是非こちらからご覧ください↓#SaSa_即購入OK_フォロー割☆可愛いサイズ感♪《フルラ》2wayバッグ☆■ポイント：・上質レザーと可愛い現行ロゴ・クロスボディとしても使える小さめサイズ・上品なピンクベージュカラー・便利なショルダーストラップ付（着脱可）・普段使い、お出かけに便利なサイズ■アイテム：FURLAフルラNEXTSSATCHELネクストサッチェル2wayハンドバッグショルダーバッグ斜め掛けダリアベージュピンクベージュBAFNAREDALIAfレザー革ロゴクロスボディレディース■購入先：大手リサイクルショップで購入しました。■コンディション：目立った傷や汚れなく、まだまだ気持ちよくお使いいただけます。■商品仕様：・サイズ：幅23×高さ19×マチ11cmハンドル23cmショルダーストラップ108～126cm（3cm間隔／7段階調節）※平置き実寸です。※採寸による若干の誤差はご了承下さい。・素材：レザー・カラー：ダリアベージュ・内側：オープンポケット×1 ファスナー付きポケット×1・付属品：ショルダーストラップ（※撮影小物はつきません。）■発送：簡易包装のため、保管・梱包時にシワが伴う場合があります。予めご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号S23JL149075-2
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