マークアンドロナ mark\u0026lona スカル迷彩ポロシャツ（レディース）

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マークアンドロナのスカル迷彩プリント、半袖ポロシャツになります。裾ウエスト部分のカッティングが特徴的で、インしないで着用するタイプです。見頃がややルーズフィットな作りで今風なデザインになっています。また、襟リブ部分には写真では写り難いですが、金ラメが施されていて、高級感に溢れています。そして赤いリボンも付属しています。気分に応じてご使用ください（写真10枚目）状態4.5回程度の着用。襟リブ含め、大きなダメージは無く、とても良い状態かと思います。サイズ表記：38（レディースM）詳細肩幅：37.5袖丈：18身幅：50着丈：52付属品：リボン（写真10枚目）定価29700円注)他サイトでも同時出品している為、売り切れの際には余儀なく削除される場合がございます。ご了承お願いします。#markandlona#マークアンドロナ#マークアンドロナ迷彩#マークアンドロナレディースポロ