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ポロラルフローレン ポロシャツ　レディース　半袖　ゴルフ　乗馬　テニス　お洒落
商品番号 B96218194524
商品名

ポロラルフローレン ポロシャツ　レディース　半袖　ゴルフ　乗馬　テニス　お洒落
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ポロ　ラルフローレン　ポロシャツ★ラルフローレンのポロシャツです。XSサイズ肩幅38cm身幅44cm着丈64cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。素材綿100%水色とてもかっこいいデザインです♪傷や汚れもありません。珍しいデザインですので稀少価値があります。＊素人検品ですので見落としがあるかもしれません、ご了承ください。ラルフローレンラルフローレン　ポロシャツポロ乗馬乗馬用品馬ポロシャツゴルフ23区キスオンザグリーンテニススポーツ
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