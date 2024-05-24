ポロラルフローレン ポロシャツ　レディース　半袖　ゴルフ　乗馬　テニス　お洒落

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★ポロ ラルフローレン ポロシャツ★ラルフローレンのポロシャツです。XSサイズ肩幅38cm身幅44cm着丈64cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。素材綿100%水色とてもかっこいいデザインです♪傷や汚れもありません。珍しいデザインですので稀少価値があります。＊素人検品ですので見落としがあるかもしれません、ご了承ください。ラルフローレンラルフローレン ポロシャツポロ乗馬乗馬用品馬ポロシャツゴルフ23区キスオンザグリーンテニススポーツ