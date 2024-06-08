フォルド ボリューム袖 ブラウス　ユナイテッドトウキョウ

フォルドボリューム袖ブラウス ユナイテッドカラー···ブルー光の関係で実際の色味は5枚めの写真ご参照ください。２回ほど着用しています。サイズ フリー身幅51.5肩幅33着丈55.5そで丈27(ZOZOTOWNより)あくまで自宅保管のため、ご理解の上ご購入をお願いします。



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