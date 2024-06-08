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フォルド ボリューム袖 ブラウス　ユナイテッドトウキョウ
商品番号 Q74354114442
商品名

フォルド ボリューム袖 ブラウス　ユナイテッドトウキョウ
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォルドボリューム袖ブラウス　ユナイテッドカラー···ブルー光の関係で実際の色味は5枚めの写真ご参照ください。２回ほど着用しています。サイズ　フリー身幅51.5肩幅33着丈55.5そで丈27(ZOZOTOWNより)あくまで自宅保管のため、ご理解の上ご購入をお願いします。
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