フォルド ボリューム袖 ブラウス　ユナイテッドトウキョウ

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商品詳細
フォルドボリューム袖ブラウス ユナイテッドカラー···ブルー光の関係で実際の色味は5枚めの写真ご参照ください。２回ほど着用しています。サイズ フリー身幅51.5肩幅33着丈55.5そで丈27(ZOZOTOWNより)あくまで自宅保管のため、ご理解の上ご購入をお願いします。
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