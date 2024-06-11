yohji yamamoto Y's ワイズ コットンシルクキャミソール新品 ...

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ヨウジヤマモト ワイズより michikobyY'sのコットンシルクのキャミソールです。サイドがフレアのスリットになっていてストラップ？紐を結び調整が出来フリーサイズの様なお作りです。高級感のある光沢とサラッとした素材で重ねれば年中使えるかと思います。一味違うパターンがお洒落で格好良い一着です。お色は紺になります。素人保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ☺︎折り畳んでの配送とさせていただきます。柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋