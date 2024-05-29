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専用中です⭐美品⭐ツモリチサト　楊柳　　　チェックシャツ
商品番号 T53459503594
商品名

専用中です⭐美品⭐ツモリチサト　楊柳　　　チェックシャツ
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ2になります。ヴィンテージ風なお洒落な着心地の良いシャツです。百貨店で購入致しました。1度だけ、二時間ほど使用のみ。出品前に再度ホームクリーニング行いました。とっても気に入っておりますが、サイズが合わないので出品致しました。ツモリチサトさん大好きな方にお譲り致します⭐サイズ小さめですがかなり伸びます。S~M~L迄の方に有効かと思います。また羽織りとしても素敵な一品です⭐素人平置き採寸　脇下幅　35センチ　総丈　　60センチコメントお問い合わせは夜間回答になる場合がございます。安心安全な匿名配送です。24時間以内に発送致します。お待ちしております⭐色...グリーン袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)
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