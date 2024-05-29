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- 専用中です⭐美品⭐ツモリチサト 楊柳 チェックシャツ
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商品詳細
サイズ2になります。ヴィンテージ風なお洒落な着心地の良いシャツです。百貨店で購入致しました。1度だけ、二時間ほど使用のみ。出品前に再度ホームクリーニング行いました。とっても気に入っておりますが、サイズが合わないので出品致しました。ツモリチサトさん大好きな方にお譲り致します⭐サイズ小さめですがかなり伸びます。S~M~L迄の方に有効かと思います。また羽織りとしても素敵な一品です⭐素人平置き採寸 脇下幅 35センチ 総丈 60センチコメントお問い合わせは夜間回答になる場合がございます。安心安全な匿名配送です。24時間以内に発送致します。お待ちしております⭐色...グリーン袖丈...長袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)
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