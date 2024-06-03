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ホットトイズ・バスト『アイアンマン3』1/4アイアンマン・マーク7
商品番号 D60549015241
商品名

ホットトイズ・バスト『アイアンマン3』1/4アイアンマン・マーク7
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネットショップにて新品購入後未開封のまま今日まで保管しておりましたが状態確認と撮影のため開封しました。発光ギミック確認済。単4電池×3本が必要です。化粧箱、ブリスターパック、商品本体に目立つ傷汚れなどは見受けられませんが見落としもあろうかと思いますので気になる方はご遠慮ください。また商品到着後こちらが見落としていたであろう不具合を指摘し、返品を求める行為もご遠慮ください。すり替え防止のため返品はお断りします。当方宅喫煙者ペットはおりません。スケール...1/4
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