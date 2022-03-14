ビリケン商会　バットマン　ソフビキット

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商品詳細
ビリケン商会の名作ソフビキット非常に珍しいソフビですが、残念ながら腕のトゲが両腕一個づつ欠品です。形が単純なので複製かパテで作れると思います。組立説明書も付属します。ご理解いただける方のみお願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate741930.html
http://narcologia.ru/goods/competitive930381.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless2259.html
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