土日限定値下 美品THE SHINZONE ウール パンツ グレー 32サイズ

土日の限定で値下げしました！その後、一度出品を取り下げ予定ですので、是非ご検討をよろしくお願い致します(⁠^⁠^⁠)11,000円→9,000円✦ブランド✦THESHINZONEザシンゾーン✦商品説明✦数年前にカジュアル感もあり、きちんと感も出せるパンツを探してようやく購入したパンツです。一度のみの着用で極美品です。ストレートのラインではなく、少し裾が細くなっています。デニムのキャロットタイプのデザインに近いと思います。腰回りも広すぎず、ぴったりもし過ぎない、絶妙な美脚ラインだと個人的には思います。ウール混で秋冬にピッタリの素材感。裏地はありません。残念ながらサイズが合わなくなってしまったので、活用出来る方へお譲り出来たら嬉しいです。✦状態✦極美品✦カラー✦ダークグレー✦素材✦綿64%ウール36%✦平置き寸法✦ウェスト32cmヒップ46cm股上30cm股下63cm総丈95cmわたり幅27cm裾幅17.5cm表記サイズ32✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼大人可愛いお洋服や雑貨をメインに出品しています。#大人可愛い綺麗めなアイテム♡✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼圧縮して発送しますのでご了承をお願い致します。



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