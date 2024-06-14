アンテプリマ レザーショルダーバッグ anteprima



☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒 ☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒



ANTEPRIMA アンテプリマ レザーショルダーバッグ 本革 イタリア製 ANTEPRIMA アンテプリマ レザーショルダーバッグ 本革 イタリア製



☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒 | フリマアプリ ラクマ ☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒 | フリマアプリ ラクマ



ANTEPRIMA アンテプリマ レザーワンショルダーバッグ 肩掛け トートバッグ メタリックグレー系 レディース プレゼント包装可 ギフト 人気 定番 【中古】松前R56号店 ANTEPRIMA アンテプリマ レザーワンショルダーバッグ 肩掛け トートバッグ メタリックグレー系 レディース プレゼント包装可 ギフト 人気 定番 【中古】松前R56号店



☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒 ☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒



アンテプリマの新作ワイヤーバッグ「コルソコモ」レザータッセル付きの ... アンテプリマの新作ワイヤーバッグ「コルソコモ」レザータッセル付きの ...



新作レザーバッグ「STANDARD(スタンダード)」【公式】アンテプリマ ... 新作レザーバッグ「STANDARD(スタンダード)」【公式】アンテプリマ ...



ANTEPRIMA アンテプリマ レザーショルダーバッグ 本革 イタリア製 ANTEPRIMA アンテプリマ レザーショルダーバッグ 本革 イタリア製



☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒 ☆アンテプリマ☆ レザー ショルダーバック 黒



1円 ANTEPRIMA アンテプリマ レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ ... 1円 ANTEPRIMA アンテプリマ レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ ...



ANTEPRIMA】アンテプリマ アニマーレ プードル バッグ (ANTEPRIMA ... ANTEPRIMA】アンテプリマ アニマーレ プードル バッグ (ANTEPRIMA ...



Amazon | (アンテプリマ)ANTEPRIMA ストローバッグ カゴバッグ ... Amazon | (アンテプリマ)ANTEPRIMA ストローバッグ カゴバッグ ...



すぐ届く*ANTEPRIMA*スタンダード ミニアトゥーラ (ANTEPRIMA ... すぐ届く*ANTEPRIMA*スタンダード ミニアトゥーラ (ANTEPRIMA ...



ANTEPRIMA - ANTEPRIMA レザーbagの通販 by マッキー's shop ... ANTEPRIMA - ANTEPRIMA レザーbagの通販 by マッキー's shop ...



ANTEPRIMA アンテプリマ/ショルダーバッグ/レザー/アイボリー/汚れ有 ANTEPRIMA アンテプリマ/ショルダーバッグ/レザー/アイボリー/汚れ有

ご覧いただきありがとうございます。購入してからだいたい10年以上は経ち自宅保管しております。定価は95000円位だったかと思います。イタリア製本革。カラーはグレーとイエローのmixです。縦:21cm横:28cm幅:9cm紐長さ:116cm(※取り外し可能)内側ポケット:2ヶ所(16cm)〇両面共に染みがございます。画像にてご判断をお願いします。※画像3,4,10,11〇ファスナー:破損なし〇内側は比較的綺麗かと思います。〇同じく両ポケットも汚れなく綺麗な方です。〇付属品等はありません。〇中古品につき、ご理解いただける方にご購入頂きたく思います。〇着用画像はご遠慮いただいております。〇配送はらくらくメルカリ便(無料)を予定しております。当方は禁煙者で、ペットは飼っておりません。宜しくお願いします。#イタリア#イタリア製#レザー#leather種類...その他ショルダーバッグ