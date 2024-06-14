アンテプリマ レザーショルダーバッグ anteprima

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。購入してからだいたい10年以上は経ち自宅保管しております。定価は95000円位だったかと思います。イタリア製本革。カラーはグレーとイエローのmixです。縦:21cm横:28cm幅:9cm紐長さ:116cm(※取り外し可能)内側ポケット:2ヶ所(16cm)〇両面共に染みがございます。画像にてご判断をお願いします。※画像3,4,10,11〇ファスナー:破損なし〇内側は比較的綺麗かと思います。〇同じく両ポケットも汚れなく綺麗な方です。〇付属品等はありません。〇中古品につき、ご理解いただける方にご購入頂きたく思います。〇着用画像はご遠慮いただいております。〇配送はらくらくメルカリ便(無料)を予定しております。当方は禁煙者で、ペットは飼っておりません。宜しくお願いします。#イタリア#イタリア製#レザー#leather種類...その他ショルダーバッグ
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