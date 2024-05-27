【未使用】週末 SALE！Northcorner カゴバック　大

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パールかごバッグ(大)ブランドNorthcornerノースコーナー定価3〜4万程。新品·未使用です!!!紗栄子さん、梨花さん、美香さん等ご愛用のノースコーナーで大人気だったかごバッグです(*^^*)パール付きのタイプで可愛いです❤️中が見えないように黒いレースの巾着タイプが付いておりますサイズ高さ:20cm :35cm(底から持ち手上部まで)横 :39cm(上部) :20cm(底)マチ:27cm(素人採寸です)レースの内袋あり ブラック内側にポケット2つあります。長財布、折り畳み傘、ペットボトル…全てが入る容量です。浴衣にも合いますよ◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠カゴにもパールビーズが散りばめられていて、とても可愛いです♡肩からかけれるようにもなっております。写真2枚目参照。バック紐はもともと付属していなかったので他の物をつけています。よければこちらはおまけで一緒に入れておきます。（中古品のため不用な場合は購入後お知らせください。）気に入って購入しましたが、大切にし過ぎて一度も使わずしまったままにしていました。大事に使って頂ける方にお譲りします。購入時の不織布の袋もありますので、それに入れて発送致します。未使用ですが自宅保管の中古品のため白い箇所が汚れているように感じます。光の問題かもしれませんが。写真6枚目参照。ご理解いただけるかたのみご購入をお願いします。送料込み安価な方法で発送します。ご理解のある方の購入をお願い致します。m(__)m#かわいいかごバック#パール付きかごバック他にも夏物多数出品中！その他と同時購入で割引あり。詳細は私の出品リストからご覧ください。#Apollo_fashion只今断捨離SALE中のためフォローで3%〜10%オフ実施中です！1点 3%OFF2点 5%OFF3点8%OFF対象商品ファッションカテゴリー#Apollo_fashion◾️帽子◾️バック◾️服◾️靴◾️水着◾️タオル◾️アクセサリー、ネイルなどお気軽にコメント下さい♪禁煙、ペットなし、基本送料込み！アナトリエanatelierカラー···ベージュ