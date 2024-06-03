HARPO Fetish Animals Short Necklace

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商品詳細
HARPOFetishAnimalsShortNecklace色が変色しておりますが、シルバークロスなどで磨いていただければ、問題ございません。フェティッシュネックレスは、様々な表情のアニマルモチーフが、コーディネートのワンポイントとして首元を華やかに演出してくれます。フェティッシュとは、ネイティブアメリカンのズニ族の人々が、様々な材料から生み出す動物や精霊の形をしたお守りのことで、ハンドメイドの温かみと愛らしいモチーフをお楽しみいただけます。カジュアルなスタイリングにはもちろん、ドレススタイルの外し役としてもおすすめです。※こちらの商品はハンドメイド仕様のため、一点ずつデザイン、刻印、石のデザイン、歪み、左右差、傷、変色やサイズに個体差がございます。ハンドメイドならではの特徴としてお楽しみ下さいませ。HARPO1971年にパリで設立し、ヨーロッパにアメリカの伝統的なジュエリーを広めたパイオニア、HARPO（ハルポ）。アメリカとフランスの感覚が混ざりあう、洗練された目で集められたナバホやズニなどのジュエリーを展開しています。他ではなかなか出会えない、アーティストの一点物の作品も多く保有しています。中古品ですので、几帳面な方はご遠慮ください。返品クレームはお断りしておりますので、ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit94286.html
http://narcologia.ru/goods/reflector458064.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful389751.html
Fetish Animals Short Necklace(16/12)
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Harpo | プチ アニマル フェティッシュネックレス 42cm - シルバー ...
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Harpo | アニマル フェティッシュネックレス 42cm / 12pcs - シルバー ...
harpo フェティッシュネックレス | tradexautomotive.com
HARPO Fetish Animals Necklace ハルポ ネックレス-www.kaitsolutions.com
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HARPO アルポ アニマル フェティッシュ ネックレス ロング-
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