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HARPO Fetish Animals Short Necklace
商品番号 B81749503119
商品名

HARPO Fetish Animals Short Necklace
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HARPOFetishAnimalsShortNecklace色が変色しておりますが、シルバークロスなどで磨いていただければ、問題ございません。フェティッシュネックレスは、様々な表情のアニマルモチーフが、コーディネートのワンポイントとして首元を華やかに演出してくれます。フェティッシュとは、ネイティブアメリカンのズニ族の人々が、様々な材料から生み出す動物や精霊の形をしたお守りのことで、ハンドメイドの温かみと愛らしいモチーフをお楽しみいただけます。カジュアルなスタイリングにはもちろん、ドレススタイルの外し役としてもおすすめです。※こちらの商品はハンドメイド仕様のため、一点ずつデザイン、刻印、石のデザイン、歪み、左右差、傷、変色やサイズに個体差がございます。ハンドメイドならではの特徴としてお楽しみ下さいませ。HARPO1971年にパリで設立し、ヨーロッパにアメリカの伝統的なジュエリーを広めたパイオニア、HARPO（ハルポ）。アメリカとフランスの感覚が混ざりあう、洗練された目で集められたナバホやズニなどのジュエリーを展開しています。他ではなかなか出会えない、アーティストの一点物の作品も多く保有しています。中古品ですので、几帳面な方はご遠慮ください。返品クレームはお断りしておりますので、ご了承くださいませ。
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