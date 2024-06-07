OZZ ONESTE　ブラウス　ジャンスカ　セットコーデ

オッズさんのブラウスとジャンスカのセットコーデです。ボタンや、編み上げが多いのでサイズ調整がしやすいです。単品での購入をご希望の方はお申し付けください。●状態：・ブラウス生成り色のブラウスです。少し色移りのような汚れが若干ありますので単体での着用の際はお気をつけください。・ジャンスカ数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：神経質な方はご遠慮ください。



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