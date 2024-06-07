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ティファニー　香水ボトル　ハート　ロート付き
商品番号 C55892892679
商品名

ティファニー　香水ボトル　ハート　ロート付き
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 8,901 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ティファニー商品名：ハート　香水ボトル　パヒュームボトル　パフュームケース　ロート付き　オールド　ヴィンテージ　ビンテージ材質：シルバー925サイズ：ボトル4.1cmx4.2cmコンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。以前に使用はなく香りはついていません。付属品：ケース、クッション、保存箱、購入証明書、取扱説明書x2○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）ケむ84アクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/symmetric470345.html
http://narcologia.ru/goods/rouge232310.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement785499.html
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