ティファニー　香水ボトル　ハート　ロート付き

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ブランド：ティファニー商品名：ハート 香水ボトル パヒュームボトル パフュームケース ロート付き オールド ヴィンテージ ビンテージ材質：シルバー925サイズ：ボトル4.1cmx4.2cmコンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的綺麗です。以前に使用はなく香りはついていません。付属品：ケース、クッション、保存箱、購入証明書、取扱説明書x2○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）ケむ84アクセサリー材質···シルバー