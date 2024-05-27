COS ニットポロシャツ XS

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商品詳細
2ヶ月ほど前に購入したものです。1度のみ着用後、自宅保存をしておりました。定価:8,900円傷や汚れはなく、まだまだお使いいただける状態です。ESサイトでは売切れとなっておりましたので、お探しの方いらっしゃいましたらぜひご検討ください。ご不明点等はコメントよりお願いいたします☺︎即購入⭕️お値下げ不可
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