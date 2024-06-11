デサント　ゴルフ　レディース　シャツ　M

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2022年モデルかなり細身で身体にフィットするデザインです。1度着用しホームクリーニング後、自宅にて保管していました。右肩にあるデサントのロゴ部分に、黒い着色があります。写真3枚目にてご確認をお願い致します。脇から後ろにかけて白い布部分は、少し透け感がありインナーにデザイン性のあるブラトップなどを着用すると可愛く着れるアイテムです。中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋