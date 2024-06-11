商品ご覧頂きありがとうございます大好きなアンスリードのコクーンタンクトップのお品ですなかなか出番がなく綺麗なうちに出品することにしました(内側ブランドロゴの部分は滲みシミありです)画像7着用には問題なし裾あたりはふんわり広がりスリットやアシンメトリーなデザインカラーは光沢あるカーキポリエステル100%裏地付きサイズ38平置き採寸着丈1番短い部分６２～６６バックは長め76肩幅30身幅44~60



UN3D❣️コクーンノースリーブ 光沢あるカーキカラー デザイントップス ...



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