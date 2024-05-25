【未使用タグ付き】プロポ♡バイカラーブラウス

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◾️カラー グレージュ◾️サイズ M（着丈55㎝、身幅43㎝）（商品説明）プロポーションオリジナルのニュアンスカラーとバイカラーが大人可愛いブラウス。襟につけたメタルパーツは取り外しができる2Wayデザインです。ボリューム感のあるスリーブもワンポイント。クラシカルで上品な印象をもち、オフィスシーンに活躍します。【スタイリング】フレアやマーメイドスカートと合わせると、上品な通勤オフィススタイルが完成します。テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアルバイカラーがキュートな、きちんと感を兼ね備えたブラウスです。2022年に購入しましたが、未使用です。付属のメタルバーもございます。着てくださる方にお譲りいたします。※購入価格 8,910円お値下げ不可#プロポーションボディドレッシング#バイカラーブラウス