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美品 Leilian レリアン 黒 ブラウス
商品番号 M14845448476
商品名

美品 Leilian レリアン 黒 ブラウス
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品Leilianレリアン半袖シャツブラウス花柄フラワーブラック黒★0819●サイズ：タグ表記13＋肩幅43cm身幅55cm着丈60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：画像参照●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。目視で汚れやキズ、ほつれは確認しておりますが素人の確認なので見落としがある事もございます。あらかじめご了承くださいそのほかにもスカートワンピースカーディガンパンツも出品予定です。柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖
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