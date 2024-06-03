ヒステリックグラマー ヒステリックベア　Tシャツ

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商品詳細
着丈 約60cm身幅 約42cm(平置き素人採寸)かのこポロシャツの生地。多少の着用感はありますが目立った汚れはなくまだまだ着ていただけます。たたみジワはご理解ください。中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。即購入可。お取り置き不可。お値引き不可。プロフィールは必ずご一読ください！よろしくお願いしますm(__)m柄・デザイン···ボーダーカラー···グリーン
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