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商品詳細
◇記念グッズ・「想い出の1枚」アクリルパネル イラスト：ももこ サイズ：約H210×W148mm 素材：アクリル・鉄・リングネックレス サイズ：リング／14号（外寸約H2.2×W2.2cm） チェーン／全長約50cm+アジャスター5cm ケース／約H8.5×W7.4×D4cm 素材：真鍮・鉄・エコバッグ サイズ：ポーチ／約H17.2×W18.2cm バッグ／約H58×W44cm 素材：ポリエステル・ハンドタオル サイズ：約H250×W250mm 素材：綿記念フルセットは全て新品未開封。ボイスはつきません。即購入可能
http://narcologia.ru/goods/freezer687298.html
http://narcologia.ru/goods/message571827.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle711325.html
博衣こより 活動1周年記念フルセット 直筆サイン
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