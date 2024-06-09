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博衣こより　活動1周年記念フルセット　直筆サイン
商品番号 P76849223756
商品名

博衣こより　活動1周年記念フルセット　直筆サイン
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇記念グッズ・「想い出の1枚」アクリルパネル　イラスト：ももこ　サイズ：約H210×W148mm　素材：アクリル・鉄・リングネックレス　サイズ：リング／14号（外寸約H2.2×W2.2cm）　　　　　チェーン／全長約50cm+アジャスター5cm　　　　　ケース／約H8.5×W7.4×D4cm　素材：真鍮・鉄・エコバッグ　サイズ：ポーチ／約H17.2×W18.2cm　　　　　バッグ／約H58×W44cm　素材：ポリエステル・ハンドタオル　サイズ：約H250×W250mm　素材：綿記念フルセットは全て新品未開封。ボイスはつきません。即購入可能
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