新品 \u0026by P \u0026D ロゴ　肩見せ シフォン キャミソール フリル

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商品詳細
\u0026byピンキー\u0026ダイアン・新品タグなし・サイズ38/平置き脇部身幅約45丈約55・ポリ100/裏地ポリ100・ブラック◆肩のデザインがオシャレ♪シフォン素材の縦フリルがヒラヒラ♪ホワイトとピンクのロゴ♪ほんのりラメ入♪あえてカジュアルなデニムに合わせたりジャケットのインナーにするとオシャレです☆値下げ交渉は複数購入のみ69991300
http://narcologia.ru/goods/injure491767.html
http://narcologia.ru/goods/stair245900.html
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シフォンフリルキャミソール・p538020
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