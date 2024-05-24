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【新品】7点セット！上品可愛いa.v.v. 花柄レースキャミソールセット！綿
商品番号 Y98529558875
商品名

【新品】7点セット！上品可愛いa.v.v. 花柄レースキャミソールセット！綿
ブランド名 アーヴェヴェ
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】a.v.v.アーヴェヴェのレースキャミソールセットです！(^^)可愛くて集めていたのですが、勿体無くて着用していませんでした。コットン100%なので、汗をかいてもさらりとして、着心地抜群です。普段着として、カジュアルにも良し、ドレスやワンピースのチラ見せインナーとしても使えます！a.v.v.又はa.v.v.standardのものです。(青のみ別ブランドLサイズ)先着順ですので、お早めにご購入下さい！人気商品のため、予告なく取り下げることがあります。
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