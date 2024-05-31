【EAST BOY】スクールバッグ　ブラウン　ロゴ　パープル　紫

コメント無し、即購入歓迎イーストボーイのスクールバッグですブラックに見えますがダークブラウンです（⑩の写真が実物に近い）スレ、小さなキズ複数有りキズ部分、補修マーカー使用しています（⑩の写真、女神の上、一部抜粋、他にも似たような補修跡有り）前面のポケットにダークブラウンを上塗りし、カスタマイズしてあります（⑨の写真）画像が光ってしまい見えづらく申し訳有りません敢えてユーズド感のある物が欲しい方、人と被りたく無い方など、ご理解のある方の購入お願いいたします■カラー：ブラウン×パープル（女神刺繍）■サイズ縦24cm 横41.5cm 幅16cm■商品詳細素材表地：合成皮革裏地：ポリエステル100%仕様付属品無開閉：ダブルファスナー式底鋲：有外側：小物ポケット×1 ファスナーポケット×1（内側メッシュ小分けポケット）内側：オープンポケット×1 ペットボトルポケット×1■購入元伊勢丹新宿店



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