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COACH ミディアム フラップ ウォレット カラーブロック オレンジ 新品
商品番号 G37513872843
商品名

COACH ミディアム フラップ ウォレット カラーブロック オレンジ 新品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のカラーブロック折り財布です。カードポケットも充実。小銭入れも付いており、機能性の高いアイテムです。☆ミディアムフラップウォレットカラーブロック【品番】86091B4SB4【定価】35,200円【カラー】ブラス/タフィーオレンジマルチ【サイズ】縦9.5cmx横13.5cmxマチ2cm【素材】クロスグレインレザー【仕様】カード6枚収納、札入れ、ファスナー付き小銭入れ、スナップ開閉、外側にポケット【購入場所】国内コーチアウトレットストア【付属品】タグ＊新品未使用＊COACH直営店でアフターケアが受けられます☆当商品は【新品・未使用・正規COACHOUTLET】のお品物です。一部わずかなシワやすれ跡、保管に伴う些細な小傷等がある場合があります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。-------------------------------コーチの布製ギフト袋と紙袋を+500円でお付けできます。ご希望の方はご購入前にご連絡下さい。-------------------------------カラー···ピンク柄・デザイン···無地
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy436953.html
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