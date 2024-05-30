vivienne westwood red label リボンシャツジャケット

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viviennewestwoodredlabelヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベルリボンシャツジャケットブラックサイズ2タグ付き試着のみの未使用品です。襟から前身頃についているリボンで印象が変えられます。リボン部は絞って襟元にクシュクシュ感が出せるようになっています。前後アシメントリー仕様。写真が色飛びしてしまい、上手く写せませんが黒一色です。左肩部に保管時のハンガーのアタリが出てしまったようですが、着用には問題ありません。定価約¥40000自宅保管となりますので神経質な方や完璧を求める方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。ご購入・ご検討中の方はトラブル防止の為、商品説明・プロフィール必読の上お手続き下さい。カラー···ブラック着丈···ショート柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬羽織アングロマニア