FOXEY フォクシーブティックのワンピース ジャンバースカートです ...

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カラー···ホワイトクリーニング済みサイズ 42素材 表地:アセテート 77% ナイロン 23%パワーネット: ナイロン 84% ポリウレタン 16%裏地:ポリエステル100%(定価15万位)状態は写真にてご確認、宜しくお願い致します。小さく折り畳んでの発送となりますので折りジワはご了承下さい。すり替えの為ご購入後のキャンセルは受け付けておりません季節感···春、秋、冬