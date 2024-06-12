エルメス スカーフ カレ90 東洋の石と西洋の石細工

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商品詳細
エルメスのカレです。シワや生活に伴う微小な擦れや使用感はあります。細かいサイズや状態など気になる点あれば気軽にコメントください。≫サイズ縦：約90cm横:約90cm≫付属品なし≫購入先ブランドショップ
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