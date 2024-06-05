PAPILLONNER パピヨネ　ハラコハンドバッグ　ショルダー2way

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ご覧いただき有難うございます。PAPILLONNERパピヨネハラコハンドバッグ 2way美しい光沢感のある素材で仕上げたバンブーハンドルバッグ。高級感漂うヘアカーフ素材をふんだんに使い上品でエレガンスな装いを演出してくれるアイテムです。シンプルなデザインでしっかりと荷物が収納できるサイズ感がデイリーユースにもぴったり。ショルダー取り外し可能です。一度、短時間使用しています。ヨコ:26.5㎝タテ:20.0㎝（持ち手含：28.0cm）マチ:14.5㎝ショルダー最長125.0cm*素人採寸のため、誤差ご容認ください。内側:ポケット2つ、ファスナーポケット1つ¥28600にて購入しました。現物の画像は明日、追加致します。ヌキテパビアズリートゥモローランドユナイテッドアローズカラー···グレー柄・デザイン···無地