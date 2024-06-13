ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L ホワイト　ビーズポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は白で、ビッグポニーはビーズのオレンジで刺繍されています。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツなどにもいかがでしょうか？あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅35身幅40着丈61
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http://narcologia.ru/goods/monophonic693312.html
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