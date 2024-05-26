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ナラカミーチェ　麻100% ブラウス　１
商品番号 V74296405656
商品名

ナラカミーチェ　麻100% ブラウス　１
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NO82閲覧頂きありがとうございます‪即購入⭕️サイズは1です。胸幅44cmです。丈約62㎝。お色は、麻色一度使用です。*˙˘˙*また、できるだけ丁寧な梱包を心がけますが初心者のため完璧にいかないことがございます。ご了承ください。気持ちの良い取引を心がけております。中古品にご理解のある方のみでお願いいたします。素材···麻カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
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