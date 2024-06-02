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【20枚セット】ポロシャツ Sサイズ 無地 速乾
商品番号 I53042188473
商品名

【20枚セット】ポロシャツ Sサイズ 無地 速乾
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10枚　￥5,500（税込）■着用イメージ3・4枚目　153cm42kg女性5・6枚目　160cm45kg女性7・8枚目　175cm70kg男性■サイズSサイズ　半袖※同サイズ多数在庫あり■生地ポリエステル　100％■カラー　ホワイト（白）　無地■状態新品未使用品■注意事項・購入後のクレームはご遠慮ください。・袋の汚れ等はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/peroration416515.html
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