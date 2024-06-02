ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー

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商品詳細
ADAMETROPEのシフォンカットソーです。5年ほど前に約11,000円で購入しました。たっぷりドレープが取られており、ゆったりと着用していただけます。首元から肩のラインに入った白いステッチが効いたデザインです。光の加減で若干色が明るめに見えていますが、実物はチョコレートブラウンです。やや透け感があります。5回程度着用しましたが、比較的状態は良いと思います。あくまで古着ですので、ご理解のある方のみでよろしくお願いします。サイズ：フリー素材：ポリエステル100%肩幅 約45センチ身幅 約43センチ着丈 約63センチ素人の採寸ですので誤差があることご了承ください。#アダムエロペ#ADAMETROPE#カットソー
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