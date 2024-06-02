ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー



Adam et Rope（アダムエロペ） ドレープシフォンギャザーブラウス ... Adam et Rope（アダムエロペ） ドレープシフォンギャザーブラウス ...



Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ... Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...



Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ... Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...



Adam et Rope' - ADAM ET ROPE' ドレープシフォン ギャザーブラウス ... Adam et Rope' - ADAM ET ROPE' ドレープシフォン ギャザーブラウス ...



アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き



Adam et Rope' - ADAM ET ROPE カットソー #137の通販 by デ・バンブス ... Adam et Rope' - ADAM ET ROPE カットソー #137の通販 by デ・バンブス ...



アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き



アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き | フリマアプリ ラクマ アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き | フリマアプリ ラクマ



シフォンコンビカットソー シフォンコンビカットソー



Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ... Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...



セール 60%OFF】バルーンスリーブシフォンブラウス(504467539 ... セール 60%OFF】バルーンスリーブシフォンブラウス(504467539 ...



セール】ドルマンドレープTシャツ(503942845) | アダム エ ロペ(ADAM ... セール】ドルマンドレープTシャツ(503942845) | アダム エ ロペ(ADAM ...



アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き アダムエロペ ワンピース インナーカットソー付き



アダムエロペ Adam et Rope' スカート バルーン ドレープ プリーツ シフォン ミニ 38 黒 金 ブラック ゴールド レディース アダムエロペ Adam et Rope' スカート バルーン ドレープ プリーツ シフォン ミニ 38 黒 金 ブラック ゴールド レディース



TORRAZZO DONNA】プリーツシフォン×カットソー 前後2wayトップス ... TORRAZZO DONNA】プリーツシフォン×カットソー 前後2wayトップス ...

ADAMETROPEのシフォンカットソーです。5年ほど前に約11,000円で購入しました。たっぷりドレープが取られており、ゆったりと着用していただけます。首元から肩のラインに入った白いステッチが効いたデザインです。光の加減で若干色が明るめに見えていますが、実物はチョコレートブラウンです。やや透け感があります。5回程度着用しましたが、比較的状態は良いと思います。あくまで古着ですので、ご理解のある方のみでよろしくお願いします。サイズ：フリー素材：ポリエステル100%肩幅 約45センチ身幅 約43センチ着丈 約63センチ素人の採寸ですので誤差があることご了承ください。#アダムエロペ#ADAMETROPE#カットソー