  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
商品番号 L57751323964
商品名

ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ADAMETROPEのシフォンカットソーです。5年ほど前に約11,000円で購入しました。たっぷりドレープが取られており、ゆったりと着用していただけます。首元から肩のラインに入った白いステッチが効いたデザインです。光の加減で若干色が明るめに見えていますが、実物はチョコレートブラウンです。やや透け感があります。5回程度着用しましたが、比較的状態は良いと思います。あくまで古着ですので、ご理解のある方のみでよろしくお願いします。サイズ：フリー素材：ポリエステル100%肩幅　約45センチ身幅　約43センチ着丈　約63センチ素人の採寸ですので誤差があることご了承ください。#アダムエロペ#ADAMETROPE#カットソー
http://narcologia.ru/goods/recommended670690.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln577502.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce427355.html
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope（アダムエロペ） ドレープシフォンギャザーブラウス ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope' - ADAM ET ROPE' ドレープシフォン ギャザーブラウス ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
アダムエロペ　ワンピース　インナーカットソー付き
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope' - ADAM ET ROPE カットソー #137の通販 by デ・バンブス ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
アダムエロペ　ワンピース　インナーカットソー付き
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
アダムエロペ　ワンピース　インナーカットソー付き | フリマアプリ ラクマ
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
シフォンコンビカットソー
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
Adam et Rope' - アダムエロペ Adam et Rope' シフォンスリーブ ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
セール 60%OFF】バルーンスリーブシフォンブラウス(504467539 ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
セール】ドルマンドレープTシャツ(503942845) | アダム エ ロペ(ADAM ...
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
アダムエロペ　ワンピース　インナーカットソー付き
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
アダムエロペ Adam et Rope' スカート バルーン ドレープ プリーツ シフォン ミニ 38 黒 金 ブラック ゴールド レディース
ADAM ET ROPE ドレープシフォンカットソー
TORRAZZO DONNA】プリーツシフォン×カットソー 前後2wayトップス ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru