スピックアンドスパン　ブラウス

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ネイビーにベージュのドットが秋らしい涼しげなブラウス。スピックアンドスパンの商品です。スタンドカラーふんわり袖で可愛いです。半袖なので、まだまだ暑い今着られます。少々透け感があるので、インナーで楽しんでください。引き攣れもなく綺麗です。2回着用。ドットが増えてしまい出品します。ユーズド品をご理解の上、よろしくお願いします。パンツにもスカートにも合います！サイズはフリーサイズ。着丈57袖まわり26から27身幅49袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋