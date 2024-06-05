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ティッカ リネン混シャツ
商品番号 S65115298225
商品名

ティッカ リネン混シャツ
ブランド名 ティッカ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少しワイドめ、ティッカのリネン混のシャツです。ビショップにて数年前に購入しました。素人採寸ですが身幅(脇の下)70cm着丈前65cm後ろ71cmです。特に目立った汚れ等はありませんがタグが1箇所とれかかっています。お裁縫出来る方なら直ぐに縫えると思いますが当方凄く苦手なのでそのままです^^;中古品であること、素人の自宅管理であることを御理解いただけるかたにお願いします。小さく折り畳んでの発送となりますので畳み皺等気になる方は御遠慮ください。BEAMSUNITEDARROWSアメリカーナJOURNALSTANDARDIENASHIPS
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