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- テチチ⭐︎2wayブラウス 完売品
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商品詳細
テチチで購入しました2wayブラウスになります。タグは切ってしまいましたが試着のみの未使用品になります。私にはガーリー過ぎて着る機会が無さそうなのでお譲りします。カラー···ホワイト未使用品ですが人手に渡りましたお品になりますのでご理解頂ける方でお願いします。ブラウスシャツ色···ホワイト
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