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テチチ⭐︎2wayブラウス　完売品
商品番号 X90785013954
商品名

テチチ⭐︎2wayブラウス　完売品
ブランド名 テチチ
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テチチで購入しました2wayブラウスになります。タグは切ってしまいましたが試着のみの未使用品になります。私にはガーリー過ぎて着る機会が無さそうなのでお譲りします。カラー···ホワイト未使用品ですが人手に渡りましたお品になりますのでご理解頂ける方でお願いします。ブラウスシャツ色···ホワイト
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