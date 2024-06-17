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良品　マッキントッシュ　ブラウス　MACKINTOSH カットソー　フリル
商品番号 S21693517526
商品名

良品　マッキントッシュ　ブラウス　MACKINTOSH カットソー　フリル
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇BrandMACKINTOSHPHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィー○商品名やデザイン爽やかなフリルブラウスギンガムチェック麻ブレンド素材　〇表記サイズ36〇実寸サイズ肩幅29cm袖丈18cm　身幅45.5cm　着丈57cm○コンディション特質すべきダメージ汚れなく良品○検索用春夏レディース即購入大歓迎！他にもブランド品やデザインの良い物出品中です。宜しければご覧下さい^^#東京古着日和R2
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