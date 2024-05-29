ツモリチサト　裾レース　タンクトップ　サイズ2 黒

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新品、未使用、タグ付きです。ツモリチサト 裾レースタンクトップサイズ2 黒色裾のレースがとても上品でオシャレです。身幅５０、身丈５９です。裾が見えるような短めのTシャッターなどを着用すると可愛い～と思いますよ。薄手の生地です。