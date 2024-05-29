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ツモリチサト　裾レース　タンクトップ　サイズ2 黒
商品番号 K93297193685
商品名

ツモリチサト　裾レース　タンクトップ　サイズ2 黒
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用、タグ付きです。ツモリチサト　裾レースタンクトップサイズ2　黒色裾のレースがとても上品でオシャレです。身幅５０、身丈５９です。裾が見えるような短めのTシャッターなどを着用すると可愛い～と思いますよ。薄手の生地です。
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