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美品　ロペ　ROPE ノースリーブブラウス　シャツ　水色　チェック　Mサイズ
商品番号 J69634345484
商品名

美品　ロペ　ROPE ノースリーブブラウス　シャツ　水色　チェック　Mサイズ
ブランド名 ロペ
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号IDe2630森47①コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅　約30身幅　約40着丈　約48・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。
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